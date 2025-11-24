США столкнулись с падением продаж автомобилей

По итогам десятого месяца года в мире смогли реализовать 8 188 100 легких и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщило Just Auto со ссылкой на GlobalData, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если сравнивать с октябрем 2024 года, то рост оценили почти в три процента. В целом с января по октябрь было продано 75 205 827 автомобилей, или на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позицию мирового лидера по продажам этих транспортных средств сумел удержать за собой Китай. Там в октябре 2025 года купили 2 639 214 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 5,4 процента больше, чем в октябре 2024 года. В то же время США столкнулись с падением продаж, которые просели на 4,7 процента и дошли до 1 272 426 машин.

В Западной Европе рынок вырос на три процента и составил 1 104 774 единицы. В Восточной Европе реализация прибавила 5,6 процента и была оценена в 449 963 автомобиля.