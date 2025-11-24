Женщины приступили к работе водителями маршрутных автобусов Баку

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) реализовало учебную программу с целью увеличения числа женщин-водителей в общественном транспорте.

Как сообщает Day.Az, в рамках программы женщины-кандидаты прошли теоретическую и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

Помимо навыков вождения, водители освоили культуру общения с пассажирами и вопросы безопасности. В ходе обучения участники отрабатывали практические упражнения по технике обзора, правилам маневрирования, остановки и парковки.

Основная часть обучения была посвящена вождению в сложных дорожных условиях, парковке задним и передним ходом, слаломным движениям, выбору правильной траектории поворота и соблюдению безопасной дистанции. При этом водители приобретали важные навыки, позволяющие минимизировать риск аварий в различных дорожных условиях.

Участницы курсов также сдали бесплатные экзамены по вождению на специально подготовленных трассах.

Кандидаты-женщины подали заявки на работу водителями в компании BakuBus LLC. После получения заявок кандидаты прошли медицинское обследование, психологическую оценку и проверку на соблюдение правил безопасности в рамках процесса найма. После успешного прохождения всех этапов они были официально приняты на работу водителями в ООО BakuBus.

В ходе отбора для женщин также был организован тренинг "Осторожное управление и безопасное вождение". В ходе обучения водители обучались правильной реакции на реальные и потенциально опасные ситуации, возникающие за рулем, навыкам экстренного маневрирования и принципам безопасного вождения.

С 24 ноября женщины-водители официально начинают свою деятельность. На начальном этапе их деятельность поддерживают опытные водители-менторы.