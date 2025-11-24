В Балтийском море начались учения стран НАТО

В Балтийском море начались масштабные учения стран Североатлантического альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявили в ВМС Финляндии, сообщение опубликовано на официальном сайте.

"Главные осенние военные учения Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии в Архипелаговом море и в устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

В учениях примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО. Всего в маневре будет задействовано около 5000 военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

Как уточнили финские военные, участники будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.