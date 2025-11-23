Эрдоган встретился с Макроном

В рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Департамент по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

Отметим, что ранее президенты Турции и Франции встретились в штаб-квартире ООН.