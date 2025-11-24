Вашингтон передал Киеву второй документ предложений по урегулированию конфликта

Наряду с мирным планом, Украина также получила от официального Вашингтона второй документ об урегулировании конфликта.

Как сообщает Day.Az, согласно информации, опубликованной "РБК-Украина", в тексте еще одного дополнительного документа под названием "Рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины" указано, что оно будет "создано по образцу принципов статьи 5 Устава НАТО". Это Рамочное соглашение состоит из трех пунктов.

Первый пункт предусматривает, что в случае возобновления вооруженного нападения Российской Федерации на Украину Президент США может применить вооруженную силу, разведывательную и материально-техническую поддержку, экономические и дипломатические меры, а также другие меры, которые будут сочтены целесообразными.

Второй пункт гласит, что члены НАТО - Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия - обязуются действовать вместе с США.

В третьем пункте говорится, что настоящее Рамочное соглашение будет действовать в течение десяти лет с возможностью продления.

Как и мирный план, состоящий из 28 пунктов, данное Рамочное соглашение о гарантиях безопасности США не является окончательным и, скорее всего, будет изменено.

Напомним, что 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

В воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.

По итогам переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.