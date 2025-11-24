Азербайджан и Словакия обсудили стратегическое партнерство

24 ноября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой Республики в нашей стране Эльчином Гасымовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на парламент, спикер Сахиба Гафарова поздравила посла со вступлением в должность и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими странами и отмечено, что подписанная в ходе визита премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фитсона в нашу страну "Совместная декларация об установлении стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой" вывела отношения на качественно новый уровень.

Была положительно оценена интенсивность взаимных визитов между странами, подчеркнуто, что данные контакты способствуют развитию отношений.

Посол передал спикеру парламента Азербайджана приветствия председателя Национального совета Словацкой Республики Рихарда Расина. Дипломат также поздравил с 8 ноября - Днем Победы.

На встрече также было отмечено развитие отношений между законодательными органами, подчеркнуто наличие хороших возможностей для их дальнейшего расширения. В этом контексте отмечено положительное влияние взаимных визитов председателей парламентов, в том числе депутатов, на дальнейшее расширение связей между законодательными органами.

В ходе беседы также были рассмотрены возможности налаживания сотрудничества между нашими парламентами по всем направлениям, в том числе по линии парламентских комитетов.