В Хызы отреставрируют музей Микаила Мушвига

В расположенном в селе Саядлар Хызинского района мемориальном музее Микаила Мушвига и на прилегающей к нему территории будут проведены ремонтные работы. В связи с этим Министерство культуры поручило принять соответствующие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, просьба о проведении ремонта музея была выражена министру культуры во время приема граждан.

Отметим, что мемориальный музей Микаила Мушвига в Хызы пришел в непригодное состояние в результате проливных дождей, сели разрушили мост, ведущий к музею.

Специалисты Государственного агентства по надзору за безопасностью строительства при Министерстве по чрезвычайным ситуациям уже провели технический осмотр здания музея и прилегающей территории. В ходе осмотра было установлено, что необходимые работы должны быть выполнены на основании проектной документации, которая будет подготовлена для осуществления ремонтно-восстановительных работ в здании и на территории, реконструкции тротуаров, строительства моста, очистки русла реки Тыхлы, берегоукрепительных работ, регулирования поверхностных вод.