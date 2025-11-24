AUDI продемонстрировала вторую модель без четырех колец

На международном автосалоне в Гуанчжоу состоялась презентация предсерийного прототипа кроссовера AUDI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, премьера серийной версии и старт производства запланированы на 2026 год, сообщила пресс-служба марки.

Концепт получил название AUDI E SUV, это вторая модель суббренда, который был создан Audi и концерном SAIC специально для китайского рынка. Первая модель, E5 Sportback, вышла на местный рынок в сентябре. Привычные логотипы с четырьмя кольцами на этих моделях отсутствуют.

При длине 5057 мм колесная база концепта E SUV составляет 3060 мм. Автомобиль представлен как исключительно электрический, он имеет двухмоторную полноприводную систему мощностью 680 л.с., которая разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 5 с.

Автомобиль имеет аккумулятор емкостью 109 кВт·ч, который позволяет проехать без подзарядки более 700 км по циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядить батарею на 320 км пути можно за 10 мин. Кроссовер оснастят комплексом водительских ассистентов AUDI 360 Driving Assist с "инновационными системами помощи, специально разработанными для Китая", заявили в компании.