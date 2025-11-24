Дуров допустил причастность Франции к смерти активиста Чарли Кирка

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров допустил причастность Франции к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так он прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс с данными об убийце Кирка.

"Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной", - говорится в сообщении Дурова в X.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала в X, что с ней связался высокопоставленный сотрудник французского правительства. Этот человек сообщил ей, что убийца Чарли Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде французского легиона с участием нескольких государств.