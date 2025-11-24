https://news.day.az/world/1797400.html В Грузии при строительстве дороги погибли четверо рабочих-иностранцев В Грузии при строительстве дороги Квешети-Коби произошёл оползень. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Согласно информации, в результате пятеро сотрудников строительной компании оказались под лавиной грунта. Они являются гражданами Туркменистана и Китая.
В Грузии при строительстве дороги Квешети-Коби произошёл оползень.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Согласно информации, в результате пятеро сотрудников строительной компании оказались под лавиной грунта. Они являются гражданами Туркменистана и Китая. Тела четырёх из них извлечены, один пострадавший доставлен в больницу.
По факту начато расследование.
Департамент автодорог потребовал от подрядной компании строгого соблюдения норм безопасности.
