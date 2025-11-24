Азербайджан-Турция: ось политического и военного усиления в тюркском мире

В рамках Организации тюркских государств Азербайджан и Турция по географии, этничности, языку и традициям являются самыми близкими странами, и сотрудничество между ними продолжает развиваться по восходящей.

Об этом в комментарии Day.Az сказала профессор Ульвия Санылы Айдын - преподаватель факультета бизнеса Университета Докуз Эйлюль, кафедры международной торговли и бизнеса.

По ее словам, в политической, военной, энергетической и экономической сферах взаимодействие двух стран доказало свою ценность и выразилось в конкретных результатах.

"Азербайджан и Турция должны оставаться бдительными в столь критическом регионе и быть готовыми к потенциальным угрозам. Сильное военное сотрудничество двух стран - важнейший сдерживающий фактор. Теперь широко известно, что и впредь два государства будут действовать совместно в военной сфере. Поэтому сотрудничество между нашими странами имеет огромное значение - эмоциональное, стратегическое и геополитическое", - отметила Айдын.

Она отметила, что ещё одним главным союзником Азербайджана и Турции является Пакистан.

"Для Пакистана можно привести аналогичный аргумент. Пакистан, находящийся между Индией, Афганистаном, Ираном и рядом с Китаем, объективно нуждается в прочном военном сотрудничестве не только по причине дружбы и братства.

Мир стремительно меняется. Основу этих перемен формируют энергетика, технологии, безопасность и, как я уже отметила, демографические факторы. Разумеется, все эти вопросы были важны всегда - отличие лишь в том, что сегодня процессы развиваются значительно быстрее. Мы, Азербайджан и Турция, находимся на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга. Поэтому странам с такой критически важной геополитикой недостаточно просто наблюдать и адаптироваться - мы должны быть среди тех, кто формирует эти изменения.

К счастью, в обеих странах это прекрасно понимают и, действуя, добиваются конкретных результатов - как в контексте национальных интересов, так и в укреплении двустороннего сотрудничества", - считает преподавать Университета Докуз Эйлюль.

В то же время она добавила, что хочет подчеркнуть один важный нюанс: любые структуры создают люди, люди же ими управляют и обеспечивают их устойчивость.

"Сегодня даже создателем искусственного интеллекта остаётся человек. В этом контексте инициативы лидеров имеют ключевое значение для продвижения сотрудничества двух стран до уровня устойчивых институциональных платформ. И в этом обеим странам действительно повезло: позитивный диалог между лидерами - это не просто слова, а фундамент для создания и укрепления институтов, которые делают отношения долгосрочными и ориентированными на будущее.

Если учесть, что азербайджано-турецкое сотрудничество никогда не было направлено против какой-либо страны, народа или организации, то для других членов ОТГ, находящихся в сложных условиях - без выхода к морю, в окружении таких крупных игроков, как Китай, Россия и Индия, да ещё рядом с нестабильным Афганистаном, - оно является идеальной моделью", - рассказала она.

Профессор университета отметила, что недавно представляла Университет Докуз Эйлюль на 8-й Генеральной ассамблее Союза тюркских университетов ОТГ.

"Это дало мне возможность общаться с людьми самого разного происхождения в Узбекистане. Узнав, что я азербайджанка и живу в Турции, они с искренней завистью говорили о том, что сотрудничество между нашими странами действительно уникально. В этом смысле наши отношения являются образцовой моделью как в рамках ОТГ, так и за её пределами.

Как я уже отмечала, мир переживает глубокую трансформацию - военную, политическую, демографическую, экономическую, социальную и культурную. В условиях столь стремительной динамики мы должны быть сильными. Наш регион по своей геополитике всегда был чувствителен к рискам нестабильности. На фоне связок Россия-ЕС, Россия-Китай, Россия-Индия, Индия-Китай, Индия-Пакистан, а также факторов, связанных с Ираном и Афганистаном, военное и оборонное сотрудничество Азербайджана и Турции, остающееся верным решением и выступает важнейшим элементом регионального баланса," - заключила она.

Хаял Хатамзаде