"Одна нация - два государства": как Азербайджан и Турция укрепляют безопасность региона

Азербайджано-турецкое военное сотрудничество, корни которого уходят более чем на век назад, превратилось в один из ключевых факторов региональной безопасности.

Об этом в комментарии Day.Az сказала профессор Ульвия Санылы Айдын - преподаватель факультета бизнеса Университета Докуз Эйлюль, кафедры международной торговли и бизнеса.

"Как всем нам известно, история военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией насчитывает более века. С обретением Азербайджаном независимости военное сотрудничество между двумя странами было восстановлено на основании "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном военном обучении и подготовке" от 11 августа 1992 года. Это соглашение сыграло важнейшую роль в создании Вооружённых сил Азербайджана", - отметила Айдын.

Оно открыло путь к реформированию Азербайджанской армии и её подготовке со стороны Вооружённых сил Турции.

"В 1998-2002 годах я работала переводчиком в аппарате военного атташе Посольства Турецкой Республики в Баку и была живым свидетелем как процесса укрепления азербайджанской армии, так и становления азербайджано-турецкого военного сотрудничества", - считает преподавать Университета Докуз Эйлюль.

Профессор подчеркнула, что по разным историческим причинам принцип "один народ, два государства" долгое время оставался в основном номинальным.

"Его сущность проявлялась преимущественно в литературе, поэзии, песнях. Но с обретением Азербайджаном независимости было сделано множество конкретных шагов для воплощения этого принципа на практике. Сегодня между двумя странами создано множество структур на различных уровнях и в разных сферах. В 1992 году в Азербайджане было принято решение о переходе на латинскую графику, и с 2001 года она начала постепенно внедряться во всей азербайджаноязычной печати - в газетах, книгах, уличных табличках и официальной документации", - сказала Айдын.

По ее словам, мало кто знает, но одной из ключевых причин этого решения была именно необходимость реформирования армии в рамках упомянутого выше соглашения.

"Чтобы соответствовать международным стандартам, нашим военнослужащим нужно было уметь читать и писать на латинской графике - как по военным материалам, так и по другим служебным документам. Понятно, что рано или поздно переход всё равно бы состоялся. Но в Азербайджане прекрасно понимали, что постепенный переход займёт много времени, а у нас не было возможности его терять. Поэтому было принято решение - и переход был осуществлён в кратчайшие сроки.

Как очевидец того периода могу с уверенностью сказать, что даже одно это решение значительно ускорило реализацию военного соглашения и процесс строительства армии в целом. И все эти усилия дали вполне конкретные результаты. В этом смысле азербайджано-турецкое военное сотрудничество занимает особое место в отношениях двух стран", - рассказала она.

Профессор университета отметила, что Азербайджан и Турция - не просто союзники, а истинные братья по духу, истории и судьбе, и именно так всё и должно быть в нашем общем тюркском пространстве.

"Как сказал Мустафа Кемаль Ататюрк, Турция разделяет не только горе Азербайджана, но и его радость. Азербайджан и Турция - братские страны. Это эмоциональная сторона вопроса. Но нельзя забывать, что Азербайджан и весь Южный Кавказ являются стратегическим тылом Турции, и безопасность этой зоны неизбежно представляет собой приоритет для Анкары. В обычной жизни человек не видит своего тыла - чтобы контролировать его, нужны специальные усилия. То же и здесь: наличие такого сильного союзника, как Азербайджан, делает Турцию гораздо более защищённой. Наличие мощной армии у Азербайджана фактически усиливает и безопасность самой Турции," - заключила она.

Хаял Хатамзаде