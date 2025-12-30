Прототип мобильной ОС Microsoft заработал на Surface Duo

Разработчик Гюстав Монсе перенес на двухэкранный смартфон Surface Duo операционную систему Andromeda OS - экспериментальную платформу Microsoft, создававшуюся на базе Windows 10 Mobile для устройств с двумя дисплеями. Проект находился в разработке почти десять лет, однако в 2018 году Microsoft свернула его и в итоге выпустила Surface Duo под управлением Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Windows Central.

Для портирования была использована ранее утекшая сборка Andromeda OS. Монсе продемонстрировал работу системы, включая ее интерфейс и базовые функции.

Визуально операционная система во многом повторяет Windows 10 Mobile: присутствует меню "Пуск" с плитками, а сама концепция строится вокруг идеи цифрового блокнота, ориентированного на работу с заметками и многозадачность. Изначально предполагалась поддержка универсальных UWP-приложений.

Отмечается, что текущая версия системы остается нестабильной. В ней присутствует большое количество ошибок, а развитие Andromeda OS окончательно прекращено, поэтому исправления не планируются.

Установка возможна исключительно на Surface Duo и требует полного удаления установленной версии Android. Разработчик подчеркивает, что эксперимент рассчитан исключительно на энтузиастов и осуществляется на собственный риск владельцев устройства.