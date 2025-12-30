Нетаньяху вручит Трампу самую престижную награду Израиля

Президент США Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля - самой престижной награды еврейского государства, которая до сих пор вручалась исключительно израильтянам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с американским лидером в его поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Президент Трамп нарушил так много условностей к удивлению многих людей, которые потом признавали его правоту. Так что мы тоже решили нарушить условность или создать новую: присудить Премию Израиля, которую за почти 80 лет мы никогда не вручали не-израильтянину. Мы намерены присудить ее в этом году президенту Трампу", - сказал он.

По словам Нетаньяху, американский лидер удостоен этой награды "за свой огромный вклад во благо Израиля и еврейского народа". "Должен сказать, что это отражает всеобщее чувство израильтян, они ценят то, что вы сделали для помощи Израилю и для помощи в нашей общей борьбе с террористами и теми, кто хочет уничтожить нашу цивилизацию. Это выражение благодарности и признательности", - отметил премьер.

Нетаньяху пригласил Трампа посетить Израиль по случаю церемонии вручения этой премии, которая по традиции приурочена ко Дню независимости еврейского государства. В 2026 году он будет отмечаться с 21 по 22 апреля.