Азербайджан втрое увеличил импорт сырой нефти из Казахстана

В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал из Казахстана 105,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 58 миллионов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, это на 35,2 миллиона долларов США или в 2,5 раза больше в стоимостном выражении и на 70,8 тысячи тонн или в 3 раза больше в объёме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В общей сложности за отчетный период Азербайджан импортировал 1,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 648,2 миллиона долларов США из трех стран - России, Казахстана и Ирака. Это на 232,9 миллиона долларов США или на 26,4% меньше в стоимостном выражении и на 219 тысяч тонн или на 13,8% меньше в объёме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в 21 страну было экспортировано 20,7 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 10,9 миллиарда долларов США.