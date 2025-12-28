https://news.day.az/hitech/1805801.html В Китае построили текстильную фабрику на базе ИИ - ВИДЕО На видео недавно построенная в Китае текстильная фабрика на 5000 ткацких станков, работающая на основе искусственного интеллекта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На фабрике работает лишь около десяти человек, которые обеспечивают техническую поддержку автоматизированного круглосуточного непрерывного производства.
В Китае построили текстильную фабрику на базе ИИ - ВИДЕО
На видео недавно построенная в Китае текстильная фабрика на 5000 ткацких станков, работающая на основе искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На фабрике работает лишь около десяти человек, которые обеспечивают техническую поддержку автоматизированного круглосуточного непрерывного производства.
