В Китае построили текстильную фабрику на базе ИИ - ВИДЕО

На видео недавно построенная в Китае текстильная фабрика на 5000 ткацких станков, работающая на основе искусственного интеллекта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На фабрике работает лишь около десяти человек, которые обеспечивают техническую поддержку автоматизированного круглосуточного непрерывного производства.