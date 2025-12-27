Пресс-конференция министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, посвященная итогам года, четко представляет основные направления и приоритеты внешней политики Азербайджана в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

А. Гараев отметил, что основой этой политики является определенная Президентом Ильхамом Алиевым дальновидная и прагматичная стратегическая линия, основанная на национальных интересах.

"В своем выступлении министр подчеркнул, что Азербайджан продолжает свою независимую и прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах, и обратил внимание на растущую роль страны на региональной и глобальной арене. Автором этих успехов является Президент Ильхам Алиев, и укрепление международных позиций Азербайджана в последние годы - результат последовательной и принципиальной политики главы государства. Прежде всего, особое значение имеет празднование пятой годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджана. Это историческое достижение, осуществленное под руководством Президента Ильхама Алиева, придало новое содержание и новые возможности внешней политике Азербайджана. В этом контексте представление 2025 года как "года исторических возможностей" показывает, что официальный Баку оценивает постконфликтный период также как этап устойчивого мира и регионального сотрудничества. Такой подход является логичным продолжением политики главы государства, основанной на мире, и не отступающей от национальных интересов", - сказал политолог.

Он отметил, что Совместная декларация, подписанная на Вашингтонском саммите, и парафирование проекта мирного соглашения являются важным результатом активной и сбалансированной дипломатии Президента Ильхама Алиева на международных площадках. "Одним из пунктов, занявших особое место в речи министра, стал проект TRIPP, предусматривающий беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и его Нахчыванской АР. Этот проект является неотъемлемой частью стратегии главы государства по формированию новой транспортно-коммуникационной карты региона, и имеет большое значение не только с точки зрения транспорта и логистики, но и с точки зрения геополитической и экономической интеграции и еще больше укрепляет роль Азербайджана как транспортного хаба в регионе", - сказал А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что глава МИД также коснулся на пресс-конференции значения многостороннего сотрудничества страны. Мероприятия, проведенные в рамках Организации тюркских государств, Движения неприсоединения, Организации экономического сотрудничества и D-8, показывают, что Азербайджан расширяет свое политическое, экономическое и дипломатическое влияние не только в регионе, но и в более широком масштабе. "Создание стратегических платформ и активное участие в них доказывают, что Азербайджан уже стал одним из игроков, формирующих международную повестку дня. Активная позиция Президента Ильхама Алиева в глобальных климатических, экономических и гуманитарных инициативах демонстрирует, что внешняя политика Азербайджана не ограничивается только вопросами безопасности. Такой подход повышает международный престиж страны и вносит значительный вклад в восприятие Азербайджана как надежного и ответственного партнера", - сказал А. Гараев.

Он отметил, что, как подчеркнул министр, договоренности по транспортировке ряда товаров в Армению через Грузию свидетельствуют о стабилизации торговых связей в регионе, что является результатом того значения, которое Президент Ильхам Алиев придает экономическому сотрудничеству в регионе.

В завершение А. Гараев отметил, что в целом сказанное на пресс-конференции еще раз подчеркнуло то, что Азербайджан проводит сбалансированную, многовекторную и ориентированную на результат внешнюю политику, а в основе этих успехов лежат сильная политическая воля и дальновидное лидерство Президента Ильхама Алиева.

"Развитие двусторонних отношений, активная деятельность на многосторонних платформах и последовательное продвижение мирной повестки основаны на долгосрочном стратегическом видении Президента Ильхама Алиева, и эта политика формирует надёжную политико-дипломатическую основу, ещё более укрепляющую позиции Азербайджана в последующие годы", - добавил политолог.