К сведению пассажиров: Грузия вводит обязательное медстрахование для въезда

С 1 января 2026 года все иностранные граждане, въезжающие в Грузию, обязаны иметь действующий полис медицинского страхования на весь период пребывания в стране.

Как передает Day.Az, требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим поездки в Грузию с 1 января 2026 года, заранее учитывать новые требования при подготовке к путешествию и оформлять медицинскую страховку до вылета.

Согласно установленным правилам, иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране - с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (GEL).

Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях. Документ должен быть представлен в электронном или бумажном виде и быть доступен на грузинском или английском языке.

Страховой полис должен содержать следующую обязательную информацию:

- Стороны договора страхования;

- Территория действия договора страхования;

- Предмет страхования;

- Даты начала и окончания действия страхового покрытия;

- Страховые риски;

- Размер страховой суммы (лимиты);

- Размер страховой премии;

- Место и условия оплаты.

Новое требование вводится в соответствии с законом Грузии "О туризме". Постановление правительства Грузии "Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию" вступит в силу 1 января 2026 года.