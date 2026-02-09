Азербайджанская интеллигенция выдвинула предложения по реализации концепции "Культура Азербайджана-2040"

В Центре Ататюрка состоялась конференция, посвящённая обсуждению задач, вытекающих из новой государственной концепции "Культура Азербайджана-2040". В ее работе приняли участие известные культурологи республики, руководители Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", Общества культурологов, Форума НПО Азербайджана, ученые, педагоги, журналисты, общественные деятели, бизнесмены, специалисты в области туризма, сотрудники министерств и лидеры НПО, руководители Совета аксакалов Ясамальского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года утверждена Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", которая определяет долгосрочные приоритеты и направления развития культурной сферы страны до 2040 года.

В принятой в результате обсуждения декларации был сформулирован план действий, основанный на системном культурологическом подходе к анализу путей решения задач Концепции, основанных на идеологии азербайджанства, заветах общенационального лидера Гейдара Алиева, и новых идеях и выступлениях Президента Азербайджана Ильхама Алиева, обусловленных потребностями национального развития и вызовами времени.

В выступлениях участников было отмечено, что новая миссия культуры открывает новые возможности для развития высокой интеллектуальной и нравственной культуры граждан, культуры их научных знаний, профессионализма, культуры национальной идентичности и укрепления идеологии азербайджанства.

Феномен культуры требует системного осмысления с позиций современной науки о культуре - интегратора социальных и гуманитарных наук и ключевой парадигмы XXI века. Анализ задач культурного строительства и управления должен осуществляться на основе достижений науки о культуре, потребностей национального развития и вызовов времени. Он предполагает приоритетное развитие интеллектуальной, этической, правовой и управленческой культуры, обеспечивающего в свою очередь социально-экономический прогресс, при гармоничном развитии традиционных сфер культуры - языка, литературы, искусства, культурного наследия.

Важнейшей задачей Концепции является обеспечение перманентного развития и совершенствования конкурентоспособного человеческого капитала. Ядром и главной движущей силой этого капитала является высококультурный человек.

Участники конференции отметили, что обеспечение эффективного решения этой общенациональной задачи требует научно обоснованного подхода и объединения созидательных усилий всей интеллигенции. Ключом к правильному пониманию новой миссии культуры и выбору продуктивных технологий для ее успешного воплощения в жизнь являются инновационная методология и достижения современной науки о культуре. Одной из форм научного содействия реализации государственной концепции "Культура Азербайджан-2040" могут стать уже показавшие свою эффективность культурологические научные чтения, а также периодические международные культурологические форумы в Баку.

Было предложено уделить особое внимание открытию культурологических кафедр в образовательных учреждениях. Также одной из важнейших задач является саморазвитие, самосовершенствование граждан на основе культурологической методологии.

Собравшиеся подчеркнули, что интеллигенция Азербайджана должна принимать активное участие в распространении универсальных культурологических знаний среди широких слоев населения. Было предложено периодически проводить национальный конкурс "Высококультурный гражданин Азербайджана", охватывающий все сферы жизнедеятельности общества.

Участники пришли к единому мнению о том, что нужно объединить усилия государственных и бизнес-структур, неправительственных организаций, творческих и профессиональных союзов, культурных фондов и центров, всего гражданского общества для успешного претворения в жизнь целей новой концепции социально-культурного развития общества и государства.