Леброн Джеймс установил очередное историческое достижение в НБА

41-летний американский баскетболист Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА и игрок "Лос-Анджелес Лейкерс", стал самым возрастным баскетболистом в истории лиги, которому удалось сделать двузначное количество результативных передач в одном матче.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети X.

Историческое достижение "Короля" было зафиксировано в матче против "Голден Стэйт Уорриорз", состоявшемся 8 февраля. Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счетом 105:99. В этой игре Джеймс отдал 10 результативных передач и набрал 20 очков.