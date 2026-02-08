ДТП произошло в Агджабеди

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на территории села Поладлы.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека - Пярване Гусейнова 1982 года рождения и Мехман Нариманов 1975 года рождения.

Пострадавших сначала доставили в Агдамскую центральную районную больницу, а после оказания медицинской помощи направили для продолжения лечения в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.