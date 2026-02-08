https://news.day.az/society/1814765.html ДТП произошло в Агджабеди - есть пострадавшие В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на территории села Поладлы. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека - Пярване Гусейнова 1982 года рождения и Мехман Нариманов 1975 года рождения.
ДТП произошло в Агджабеди - есть пострадавшие
В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на территории села Поладлы.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека - Пярване Гусейнова 1982 года рождения и Мехман Нариманов 1975 года рождения.
Пострадавших сначала доставили в Агдамскую центральную районную больницу, а после оказания медицинской помощи направили для продолжения лечения в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре