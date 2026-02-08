"Нефтчи" не пустил на стадион болельщиков "Карабаха"

Сегодня состоялся матч между резервными составами "Нефтчи" и "Карабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой бакинской команды со счетом 2:0.

При этом болельщики "Карабаха" не были допущены на стадион. Официальная причина такого решения объявлена не была.

По информации, разошедшейся в социальных сетях, возможным поводом стала ситуация, произошедшая накануне. Вчера между командами U-17 состоялся матч, в ходе которого фанаты "Карабаха" активно поддерживали свою команду. Предполагается, что именно после этого руководство "Нефтчи" приняло решение не пускать болельщиков гостей на игру резервных составов.

Добавим, что в матче команд U-17 "Карабах" одержал победу над соперником со счетом 2:0.

Отметим также, что ранее "Нефтчи" не дал согласие на перенос матча 21-го тура Премьер лиги Азербайджана против "Карабаха", что также вызвало широкий резонанс в футбольной среде.