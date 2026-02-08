https://news.day.az/world/1814724.html У берегов Кубы произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Кубы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
У берегов Кубы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Кубы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
