Стало известно, когда завершится обновление асфальта на дороге Баку-Сумгайыт

В Бинагадинском районе, на Бакинско-Сумгайытском шоссе в направлении кольца "Сулутепе", работы по обновлению асфальтового покрытия будут завершены в ближайшие часы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что на данном участке проводится лишь обновление асфальтового покрытия.

В Агентстве добавили, что работы по обновлению асфальта на Бакинско-Сумгайытской дороге в направлении кольца "Сулутепе" начались в утренние часы.

Отметим, что из-за введенных ограничений движения транспорта в связи с ремонтными работами на участке Бакинско-Сумгайытского шоссе в направлении кольца "Сулутепе" в настоящее время наблюдаются транспортные заторы на Бакинско-Сумгайытском шоссе, проспекте Тбилиси, проспекте Зии Буниятова, улице Али Мустафаева, в Насиминском районе, на улице Асифа Магеррамова, в районе Международного автовокзала, а также на пересечении улиц Мир Джалала и Асифа Магеррамова в Бинагадинском районе и в направлениях к Международному автовокзалу.

Ранее мы сообщали, что на участке автодороги Баку-Сумгайыт в направлении круговой развязки "Сулутепе" ведутся временные ремонтно-восстановительные работы в связи с обновлением асфальтового покрытия.