Наводнения в Португалии достигли центральной части страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этой неделе подтоплены тысячи автомобилей и большое количество жилых домов. Покупка подержанных автомобилей из Португалии в этом году может быть крайне рискованной.
На видео показана обстановка в городе Сантарен, административном центре провинции Рибатежу.
Ранее сообщалось, что на юг Испании и Португалию обрушились сильные ливни. Из-за дождей сотни тысяч домов и предприятий остались без электричества, а в некоторых районах страны введён повышенный уровень тревоги.
