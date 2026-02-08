Наводнения в Португалии достигли центральной части страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этой неделе подтоплены тысячи автомобилей и большое количество жилых домов. Покупка подержанных автомобилей из Португалии в этом году может быть крайне рискованной.

На видео показана обстановка в городе Сантарен, административном центре провинции Рибатежу.

Ранее сообщалось, что на юг Испании и Португалию обрушились сильные ливни. Из-за дождей сотни тысяч домов и предприятий остались без электричества, а в некоторых районах страны введён повышенный уровень тревоги.