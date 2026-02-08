В Гяндже машина сбила пешехода

В Гяндже зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль сбил Тофиqa Гаджиева 1957 года рождения.

69-летний пешеход был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту происшествия начато расследование.