В Гяндже машина сбила пешехода В Гяндже зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль сбил Тофиqa Гаджиева 1957 года рождения. 69-летний пешеход был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту происшествия начато расследование.
