Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинскую городскую специальную общеобразовательную школу номер 45.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, они ознакомились с условиями, созданными в этом учебном заведении, поинтересовались учебным процессом и возможностями реабилитации учащихся.

Было отмечено, что в Гянджинской городской специальной общеобразовательной школе номер 45 получают образование 297 учащихся. Из детей, нуждающихся в особой заботе, 188 обучаются в школе, а 109 - находятся на домашнем обучении.

В учебном заведении имеются кабинеты информатики и технологий, логопедии, экологический класс, медпункт, библиотека, спортивный зал и другая необходимая инфраструктура.

В завершение Лейла Алиева и Алена Алиева вручили детям подарки, сфотографировались с ними на память.