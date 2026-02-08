Когда сильные формируют повестку: пример Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан все отчетливее формирует собственную геополитическую повестку, влияющую на конфигурацию процессов от Южного Кавказа до Ближнего Востока и Европы. Совпадение во времени сразу нескольких дипломатических событий - от визита высокопоставленной американской делегации в Баку и Ереван, активизации контактов с Евросоюзом до поездки шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Ватикан и стратегического сближения с Объединенными Арабскими Эмиратами - не является случайным. Это отражение системной политики, выстроенной Баку после восстановления суверенитета и территориальной целостности страны.

Азербайджан оказался в поистине уникальной позиции. В отличие от многих конфликтных регионов, где войны консервируют нестабильность на десятилетия, Баку сумел превратить военно-политическую победу в инструмент миростроительства. Именно силовое восстановление международно признанных границ создало фундамент для новой дипломатической реальности, в которой Азербайджан больше не является стороной затяжного конфликта, а выступает его архитектором завершения.

Показательным в этом контексте стал анонс визита в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса в сопровождении заместителя государственного секретаря по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга. Вашингтон открыто увязывает эти визиты с продвижением мирных инициатив и экономических маршрутов нового типа, обозначенных как TRIPP - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

При этом принципиально важно подчеркнуть: сама идея подобных транзитных и интеграционных проектов не возникла в вакууме. Концептуально она восходит к инициативе Зангезурского коридора, предложенной Азербайджаном после окончания войны. Сегодня этот проект развивается в более широком, многостороннем формате, но его стратегическая логика остается прежней - соединение Востока и Запада, Севера и Юга, снятие блокад и формирование экономической взаимозависимости как инструмента мира.

Реализация подобных маршрутов усиливает позиции Азербайджана не только в глазах США, но и для Евросоюза, заинтересованного в устойчивых энергетических и транспортных цепочках, а также для Китая, продвигающего сухопутные и мультимодальные логистические коридоры в рамках своих глобальных инициатив.

Параллельно Азербайджан демонстрирует редкий для современного мира баланс внешней политики. Страна ведет открытый, прагматичный и взаимовыгодный диалог как с Израилем, так и с Ираном, не превращая отношения с одним партнером в инструмент давления на другого. Это дипломатическое равновесие требует высокого уровня доверия и предсказуемости - качеств, которые Баку последовательно формировал на протяжении последних лет.

Не менее важным элементом азербайджанской "мягкой силы" остается модель мультикультурализма и религиозного сосуществования. Визит шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Ватикан по личному приглашению Папы Римского - это символ признания. Святой Престол фактически фиксирует высокий уровень религиозной свободы, диалога конфессий и уважения к многообразию, которые существуют в Азербайджане не на декларативном, а на институциональном уровне.

Этот фактор усиливает международный имидж страны не меньше, чем энергетические или транспортные проекты. В мире, уставшем от цивилизационных конфликтов и религиозной поляризации, азербайджанская модель воспринимается как практический пример устойчивого сосуществования.

Одновременно стремительно растет авторитет Азербайджана в арабском мире. Визит Президента Ильхама Алиева в Абу-Даби и характер его встреч с руководством ОАЭ выходят далеко за рамки символической дипломатии. Речь идет о формировании устойчивой стратегической связки, охватывающей военную кооперацию, инвестиции, энергетику и согласование внешнеполитических подходов. Личные рабочие отношения лидеров двух государств становятся ускорителем решений, превращая партнёрство в долгосрочную архитектуру взаимодействия.

Для Азербайджана это означает диверсификацию источников безопасности и капитала, для Эмиратов - доступ к кавказскому транспортно-энергетическому узлу и участие в европейских потоках. В совокупности это формирует новую ось влияния от Каспия до Средиземноморья.

Все перечисленные процессы имеют общий знаменатель. Азербайджан больше не реагирует на внешние инициативы - он их формирует. Военно-политическая победа дала стране право говорить языком мира, а последовательная дипломатия превратила это право в реальный инструмент влияния. Рост интереса со стороны США, ЕС, Китая, исламского и арабского мира - это следствие, а не причина.

Именно поэтому происходящее сегодня можно без преувеличения назвать геополитическим мастер-классом. Да, именно мастер-классом того, как государство, опираясь на суверенитет, стратегическое мышление и политическую волю, способно занять уникальную нишу в формирующемся мировом порядке. И ключевая роль в этом процессе принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сумевшему соединить силу, прагматизм и мирную повестку в единую, работающую стратегию.