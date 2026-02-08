https://news.day.az/sport/1814718.html Азербайджанская каратистка стала призером чемпионата Европы В Лимассоле (Кипр) проходит чемпионат Европы по каратэ среди молодежи, на котором успешно выступила представительница Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Джансу Ахмедзаде завоевала бронзовую медаль континентального первенства.
Азербайджанская спортсменка выступала в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории до 66 кг и сумела подняться на третью ступень пьедестала, пополнив медальную копилку национальной сборной.
