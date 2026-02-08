Симоньян пытается отмыть грязную репутацию миллионами
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новой премии, учрежденной со стороны Маргариты Симоньян.
Day.Az представляет публикацию:
В России учреждена Говнобелевская премия.
Нет, это не шутка. И основательница у этой премии самая "достойная" - Марго Симоньян.
Накануне вечером Симоньян объявила о запуске "Премии имени Тиграна Кеосаяна".
Говорит, мол, размер премии составит 1 миллион рублей, выдавать ее она будет не менее 10 раз в год.
Откуда бабло - не уточняется, но все и так все понимают.
Забавно, что по словам самой Симоньян, отбором лауреатов этого дерьма будет заниматься она лично - никаких оргкомитетов, жюри и так далее просто не будет. Профессиональная деформация, как говорится: никого близко к раздаче денег не подпускать, даже если деньги раздаешь ты сам.
Видимо, дела у Симоньян налаживаются. Забыла про "желание уйти", невесть откуда взявшуюся "онкологию", даже премию придумала. Неужели с кем-то о чем-то договорилась?
