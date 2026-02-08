Симоньян пытается отмыть грязную репутацию миллионами

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новой премии, учрежденной со стороны Маргариты Симоньян. 

Day.Az представляет публикацию: 

В России учреждена Говнобелевская премия.

Нет, это не шутка. И основательница у этой премии самая "достойная" - Марго Симоньян. 

Накануне вечером Симоньян объявила о запуске "Премии имени Тиграна Кеосаяна". 

Говорит, мол, размер премии составит 1 миллион рублей, выдавать ее она будет не менее 10 раз в год. 

Откуда бабло - не уточняется, но все и так все понимают. 

Забавно, что по словам самой Симоньян, отбором лауреатов  этого дерьма будет заниматься она лично - никаких оргкомитетов, жюри и так далее просто не будет. Профессиональная деформация, как говорится: никого близко к раздаче денег не подпускать, даже если деньги раздаешь ты сам. 

Видимо, дела у Симоньян налаживаются. Забыла про "желание уйти", невесть откуда взявшуюся "онкологию", даже премию придумала. Неужели с кем-то о чем-то договорилась?