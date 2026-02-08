Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 км над уровнем моря. Как передает Day.Az, об этом проинформировала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Выброс произошел в 06:08. Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана. Для авиации установлен "красный" код опасности - угроза для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и около 450 км от Петропавловска-Камчатского.