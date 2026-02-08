https://news.day.az/world/1814692.html Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 км над уровнем моря. Как передает Day.Az, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Выброс произошел в 06:08. Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана.
Выброс произошел в 06:08. Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана. Для авиации установлен "красный" код опасности - угроза для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и около 450 км от Петропавловска-Камчатского.
