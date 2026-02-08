Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Этот памятник, расположенный в центре Гянджи, воплощает портально-купольные традиции средневековой азербайджанской архитектуры, лаконичные и выразительные художественно-конструктивные особенности.

В завершение Лейле Алиевой и Алене Алиевой был преподнесен в дар Священный Коран.

Отметим, что мечеть была восстановлена в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева.