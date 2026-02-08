В Иране ожидается новая волна протестов

Несмотря на риски продолжения репрессий со стороны иранских властей, граждане продолжают открыто выражать протест против действующего режима. Как передает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, родственники погибших участников протестов скандируют антиправительственные лозунги во время похорон. "Мы все смотрим в небо, надеясь, что Трамп нас разбомбит, чтобы уничтожить Хаменеи и его режим. Мы готовы умирать один за другим, но мы не хотим, чтобы наши дети страдали от боли и пыток", - написала изданию женщина, проживающая в Керманшахе. 

Также отмечается, что торговцы Большого базара в Тегеране - месте, где в конце декабря прошлого года начались первые протесты, - обратились к владельцам магазинов по всей стране с призывом вновь выйти на улицы 17-18 февраля. Эти даты совпадают с завершением 40-дневного траура по погибшим 8-9 января. В заявлении торговой ассоциации подчёркивается необходимость одновременно по всей стране чтить память жертв и продолжить общенациональное восстание. Главной целью этих призывов, как отмечают члены ассоциации, "отомстить за крупнейшую уличную бойню в современной истории".

По данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran, с начала масштабных протестов число погибших превысило 7 тысяч человек, а количество задержанных достигло более 50 тысяч.