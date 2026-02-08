"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

"Ливерпуль" рассматривает возможность предложить мадридскому "Реалу" обменный трансфер, в рамках которого полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер может отправиться в Испанию, а в обратном направлении - хавбек "сливочных" Орельен Тчуамени. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TEAMtalk.

Отмечается, что "Реал" внимательно следит за Мак Аллистером и считает его потенциальным усилением средней линии, несмотря на нестабильную форму футболиста в текущем сезоне. В то же время Тчуамени уже давно находится в сфере интересов "Ливерпуля", однако сам игрок не выражает желания покидать мадридский клуб. Источник также указывает, что в случае обмена английской стороне, вероятно, придётся доплатить.

Контракты обоих футболистов с их нынешними клубами действуют до 30 июня 2028 года.