Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией вступает в фазу, где решающее значение имеют конкретные действия. Мир сегодня начинает проявляться на практике - через торговлю, энергетику и транспорт. Именно в этих сферах сегодня формируется его реальная, а значит устойчивая основа.

Заявление министра экономики Армении Геворга Папояна об обмене перечнями товаров, которые могут поставляться между двумя странами, стало наглядным подтверждением этого сдвига. Речь идет о конкретной номенклатуре продукции, по которой уже состоялись обсуждения. Следующим шагом, по словам армянской стороны, должна стать реакция бизнеса. Это означает одно: политические договоренности начинают переходить в плоскость реальной экономики.

Для всего региона это принципиально важный момент. Именно экономика служит главным индикатором серьезности политических решений. Если торговля запускается и развивается, значит курс на мир становится необратимым.

Важно подчеркнуть: то, о чем сегодня говорят в Ереване с политических трибун, стало возможным исключительно благодаря Азербайджану. Фундамент зарождающихся экономических связей был заложен Баку еще в ноябре прошлого года, когда Азербайджан в одностороннем порядке снял все ограничения на транзит в Армению через свою территорию. Уже в декабре первые поставки - сначала казахстанской пшеницы, затем продукции из России - начали поступать на армянский рынок именно через Азербайджан. Это кардинально изменило логистику и положение армянской экономики: более короткие маршруты означают снижение затрат, ускорение поставок и рост конкурентоспособности.

Еще более значимым шагом стало начало регулярных поставок азербайджанского бензина и дизельного топлива в Армению. Этот процесс носит системный характер: азербайджанская продукция уже стала частью повседневной экономической реальности Армении. Именно Баку первым открыл дорогу торговле, создал реальные условия для экономического взаимодействия и взял на себя роль локомотива нормализации. Сегодня Азербайджан - главная движущая сила этого процесса.

Энергетика - основа любой экономики. Стоимость топлива напрямую влияет на цены, логистику, работу промышленности, сельское хозяйство и уровень доходов населения. Страна, получающая энергоресурсы по выгодным условиям, получает системное преимущество. Армения уже увидела это на практике: благодаря азербайджанскому топливу цены снизились, что ощутили и бизнес, и рядовые потребители.

На протяжении десятилетий Армения оставалась в стороне от ключевых региональных транспортных маршрутов - исключительно в результате собственной политики конфронтации и самоизоляции. Сегодня в Ереване, судя по всему, начали осознавать: закрытые коммуникации и конфликты не ведут к развитию. Эта реальность постепенно меняется. Разблокировка маршрутов открывает для Армении доступ к рынкам Евразии и создает новые возможности для торговли.

Особую роль в этом контексте играет проект TRIPP - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Его реализация открывает Армении путь в транспортную систему Центральной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Фактически речь идет о подключении к Среднему коридору - одному из ключевых маршрутов между Востоком и Западом, что дает шанс на устойчивое участие в международной логистике и торговле.

Центральное место в этой системе занимает Азербайджан. За последние годы страна инвестировала миллиарды долларов в развитие портов, железных дорог, автомагистралей и аэропортов. Эта инфраструктура уже функционирует и обеспечивает связь между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она стала опорой регионального транзита и продолжает расширяться.

Разблокировка коммуникаций была и остается одним из ключевых приоритетов Баку в мирном процессе с Ереваном. Азербайджан последовательно продвигает проекты, направленные на восстановление транспортных и экономических связей в регионе. Этот курс был подтвержден и на встрече Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся 4 февраля в Абу-Даби. Встреча показала, что диалог, начатый ранее в Вашингтоне при участии Дональда Трампа, продолжается. Стороны зафиксировали начало торговли и транзита грузов, а также отметили, что реальные выгоды мира уже ощущаются.

На этом фоне заявление министра экономики Армении об обмене перечнями товаров выглядит логичным шагом вперед. Оно отражает готовность Еревана следовать уже заданному Баку курсу и вовлекать бизнес в процесс нормализации.

Мир для Армении с Азербайджаном - это выход из экономической изоляции, в которую страна загнала себя за годы конфронтации.

Во-первых, это дешевые энергоресурсы. Азербайджан - региональный энергетический лидер, и доступ к его ресурсам означает стабильность для армянской экономики.

Во-вторых, это инвестиции и торговля. Когда страна включена в международные транспортные сети, она автоматически становится более привлекательной для бизнеса. Это рабочие места, технологии, рост доходов населения.

В-третьих, это безопасность. Экономическая взаимосвязанность - лучший гарант мира. Когда страны торгуют, инвестируют и зарабатывают друг на друге, война становится невыгодной.

Обмен списками продукции, поставки топлива, транзит грузов и регулярные контакты на высшем уровне - это элементы единой стратегии. Стратегии, в рамках которой Азербайджан выступает архитектором нового регионального порядка. Именно Баку формирует условия мира, наполняет его экономическим содержанием и превращает политические договоренности в необратимую реальность. Сегодня Азербайджан - ключевой центр этого процесса и главный гарант долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.