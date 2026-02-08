Азербайджан и Турция обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

8 февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах, а также ситуация в сфере региональной безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.