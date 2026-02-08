Первый победный болид Шумахера продали за рекордную сумму

Гоночный болид Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 5 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Изначальная цена лота составляла 8,5 млн евро. За рулем этой машины гонщик одержал свою первую победу в "Формуле-1". Это было Гран-при Бельгии, которое состоялось в 1992 году.

На сегодняшний день Михаэль Шумахер, которому 57 лет, делит с британцем Льюисом Хэмилтоном рекорд по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" - у каждого по семь побед. Кроме того, на его счету 91 выигранная гонка, что также является одним из высочайших достижений в истории спорта.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с повреждениями обоих полушарий мозга в результате падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик долгое время находился в коме. По последней официальной информации, датированной декабрем 2018 года, Шумахер больше не был прикован к постели и не нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких, однако подробности о его состоянии с тех пор держатся в строгой тайне.

Продажа болида Benetton B192 стала событием не только для мира коллекционирования, но и для всех поклонников "Формулы-1", напомнив о первой победе великого гонщика.