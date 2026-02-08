Одна из служб такси повысила тарифы в Азербайджане

Компания Bolt повысила тарифы в Азербайджане в связи с ростом цен на топливо в 2026 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Operativ Media, об этом водителям было разослано уведомление.

Согласно информации, на фоне подорожания топлива во всех основных регионах тарифы по всем категориям увеличены до 10%.

Отметим, что с января 2026 года бензин марки АИ-92 подорожал на 5 гяпиков, а дизельное топливо - на 10 гяпиков.