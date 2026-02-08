Неймар может завершить карьеру в 2026 году

Нападающий "Сантоса" Неймар может завершить профессиональную карьеру в 2026 году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Touchline.

По информации источника, участие в чемпионате мира и борьба за титул остаются для 34-летнего футболиста единственной мотивацией продолжать карьеру. В связи с этим Неймар прилагает максимум усилий для восстановления после травмы колена и возвращения на высокий уровень к началу турнира. В конце декабря он перенёс артроскопическую операцию после разрыва медиального мениска.

Контракт нападающего с "Сантосом" рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.