Автомобиль с военнослужащими врезался в дерево в Шамкире

- есть погибший и раненые

В Шамкире произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, автомобиль Tofaş Şahin, за рулем которого находился житель Зангиланского района, 1993 года рождения Шукюрлю Суджаддин Таджаддин оглу, вышел из-под управления и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии пассажир - житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения Мустафаев Алтун Вефадар оглу - скончался на месте происшествия.

Водитель и другие пассажиры - житель Губинского района, 1994 года рождения Гурбанов Самир Эйваз оглу, и житель Шамахинского района, 1997 года рождения Аскеров Намиг Вюгар оглу - получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту ведется расследование.

Отмечается, что водитель и пассажиры являются военнослужащими сверхсрочной службы.