США провели учения под названием Killer Tomato

Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о проведении на прошлой неделе военных учений в Персидском заливе с участием прибрежного боевого корабля USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Как передает Day.Az, информация об этом была опубликована в официальном аккаунте CENTCOM в социальной сети X.

Отмечается, что маневры под кодовым названием Killer Tomato прошли под руководством ВВС и ВМС США. В заявлении подчеркивается, что учения были направлены на отработку навыков ведения надводного огня, а также на укрепление взаимодействия между авиацией и флотом, повышение боевой готовности и усиление сдерживания в регионе.