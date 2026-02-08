Наводнение в Марокко

На севере Марокко, в провинции Тетуан, в результате сильного наводнения погибли двое подростков, еще трое членов одной семьи числятся пропавшими без вести. Поток воды унес автомобиль, в котором они находились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hespress, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в районе общины Эль-Багагза. По имеющейся информации, водитель попытался проехать по дороге, проходящей вдоль вышедшей из берегов реки, однако автомобиль оказался в стремительном водном потоке и был смыт.

В ходе поисково-спасательной операции сотрудники гражданской обороны обнаружили тела двух подростков. Поиски остальных пропавших продолжаются, несмотря на неблагоприятные погодные условия и рост уровня воды в зоне происшествия.