Шесть стран выдали Турции 15 разыскиваемых лиц

В Турцию доставлены 15 лиц, объявленных в розыск на республиканском и международном уровнях.

Как сообщает Day.Az, о доставке преступников в страну объявил в воскресенье, 8 февраля, министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Глава МВД выразил признательность правоохранительным органам шести стран, а также структурам Интерпола за содействие в задержании и передаче преступников Турции.

А.Ерликая поделился списком переданных Анкаре преступников, в числе которых значится доставленный из Азербайджана турецкий гражданин, объявленный в розыск по обвинению в предумышленном убийстве и ранении одного и более лиц.

"Решительные шаги Турции в борьбе с преступностью приносят свои плоды. Никакого снисхождения преступникам быть не может", - подчеркнул министр.