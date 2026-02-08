Кобахидзе объявил сроки ввода в эксплуатацию дороги, которая соединит Турцию с Азербайджаном

К концу 2030 года практически все основные участки дорог от границы с Турцией до границ с Азербайджаном и Арменией будут завершены

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы делаем всё возможное, чтобы максимально использовать стратегическое положение Грузии. Одной из наших задач является развитие связующей и транзитной функций", - сказал он.

Глава правительства отметил, что для этого осуществляются очень крупные инвестиции.

"Согласно нашему плану, к концу 2030 года практически все основные участки дорог от границы с Турцией до границ с Азербайджаном и Арменией будут завершены", - сказал Ираклий Кобахидзе.