Автор: Мехти Ахмедзаде

Эдмон Марукян никак не угомонится и продолжает выдавать набор чуши и бредовых страшилок. Теперь "гений" политики решил примерить на себя роль "эксперта" по энергетике, взявшись за анализ энергетической политики. Причем, судя по словам Марукяна, человек либо не понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит людей в заблуждение, разыгрывая дешевую истерику.

На своей странице в Facebook Марукян заявил, что у Армении есть атомная электростанция, которая якобы обеспечивает энергетическую независимость и безопасность, а "враги" требуют закрыть ее под соусом модульных АЭС. По его словам, в мире нет ни одной действующей модульной атомной станции, а разговоры о них служат геополитической директивой, направленной на разрыв атомных связей с Россией и лишение Армении суверенитета.

На самом же деле Марукян, как всегда, полностью оторван от реальности. Мецаморская АЭС является объектом советской эпохи с исчерпанным ресурсом. После нескольких продлений срок ее эксплуатации окончательно завершается в 2036 году. Это технический предел, а не политическое решение и не давление извне. Станция расположена в сейсмоопасной зоне и работает на технологиях, которые давно считаются устаревшими. Ее дальнейшая эксплуатация несет прямые риски для самой Армении и всего региона.

Армения еще в 2022 году официально заявила о намерении построить новую атомную электростанцию и подписала с США меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве. Власти республики открыто говорят о диверсификации энергетического партнерства и о переходе обсуждений в практическую фазу. В рамках этих переговоров рассматривается вариант строительства малых модульных реакторов при условии закрытия Мецаморской АЭС после выработки ее ресурса.

Попытки представить модульные АЭС как фантазию или инженерный абсурд не выдерживают критики. Эти технологии рассматриваются как одно из ключевых направлений развития атомной энергетики. Они предполагают более высокий уровень безопасности, гибкость в размещении и поэтапный ввод мощностей. Страны Запада, включая Францию, активно инвестируют в такие проекты и рассматривают их как основу будущей энергетики.

Армения объективно ограничена в логистике, инфраструктуре и финансовых возможностях. Строительство классического крупного энергоблока требует долгих лет, масштабных инвестиций, адаптации стандартов и подготовки кадров. Малые модульные реакторы позволяют выстраивать замену поэтапно и снижать риски резкого дефицита электроэнергии в момент остановки старой станции.

Разговоры Марукяна о потере суверенитета скрывают простой факт. Сохранение Мецаморской АЭС после исчерпания ресурса означает сознательное принятие технологических и экологических рисков. Энергетическая безопасность строится на обновлении и модернизации, а не на эксплуатации объектов, срок службы которых подходит к концу.

Замена Мецаморской АЭС является необходимостью для самой страны. Все остальное - манипуляции, рассчитанные на публику, далекую от реального понимания энергетики, как и сам Марукян.