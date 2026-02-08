"Барселона" задолжала 158 млн евро по трансферным платежам

Каталонская "Барселона" продолжает испытывать финансовое давление из за непогашенных обязательств на трансферном рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Transfer News Live, общий объем задолженности клуба по трансферным платежам составляет 158 млн евро.

В указанную сумму входят выплаты по ряду крупных сделок последних лет. В частности, "Барселона" 42 млн евро за переход Рафиньи из "Лидс Юнайтед", 25 млн евро "Севилье" за трансфер Жюля Кунде и 17,8 млн евро клубу "РБ Лейпциг" за Даниэля Ольмо.

Также в список задолженностей входят 13,8 млн евро, которые необходимо выплатить "Манчестер Сити" за Феррана Торреса, и 9,7 млн евро мюнхенской "Баварии" за Роберта Левандовски.

По данным источника, руководству "Барселоны" было указано на необходимость погасить 140 млн евро до конца текущего сезона, чтобы сохранить финансовую стабильность клуба.