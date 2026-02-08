https://news.day.az/world/1814766.html В Швейцарии загорелся мемориал жертвам пожара в Кран-Монтане Мемориал погибшим при пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана загорелся, пострадавших нет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Вале. "Благодаря оперативному вмешательству спасательных служб пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
"Благодаря оперативному вмешательству спасательных служб пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. В результате пожара были повреждены несколько памятных предметов. Книгу соболезнований удалось сохранить", - говорится в заявлении полиции.
По предварительным данным, пожар начался из-за расставленных в центре мемориала свечей, участие третьих лиц на данный момент исключено.
