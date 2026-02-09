"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Ливерпулем"

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ливерпуль" в матче 25-го тура АПЛ - 2:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет на 74-й минуте открыл полузащитник хозяев Доминик Собослаи. "Горожане" отыгрались благодаря голу Бернарду Силвы на 84-й минуте. На 90+3-й минуте победу гостям с пенальти принес Эрлинг Холанн.

На 90+13-й минуте Собослаи получил красную карточку.

"Манчестер Сити" (50 очков) остается на втором месте в АПЛ и отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков. "Ливерпуль" (39 очков) находится на шестой позиции в турнирной таблице.