Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области Солнце установило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области. Как передает Day.Az, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, в затихшей на несколько дней области светила 4366 произошло еще несколько мощных вспышек, после чего был поставлен рекорд века.
Солнце установило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области.
Как передает Day.Az, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, в затихшей на несколько дней области светила 4366 произошло еще несколько мощных вспышек, после чего был поставлен рекорд века.
Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильные вспышки уровня М и выше, что стало причиной крупнейшей магнитной бури за 20 лет.
