Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

Солнце установило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области.

Как передает Day.Az, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в затихшей на несколько дней области светила 4366 произошло еще несколько мощных вспышек, после чего был поставлен рекорд века.

Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильные вспышки уровня М и выше, что стало причиной крупнейшей магнитной бури за 20 лет.