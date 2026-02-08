Община Западного Азербайджана направила обращение вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу в связи с его ожидаемым визитом в Азербайджан, передает Day.Az.

"Уважаемый господин Вэнс,

Из печати мы узнали о вашем визите в Азербайджан.

Добро пожаловать в "Страну огней". Азербайджан - миролюбивая страна. В нашей стране исторически в мире и спокойствии жили мусульмане, христиане, иудеи. Азербайджан - страна, которая придает большое значение семейным, традиционным духовно-нравственным ценностям.

Отношения Азербайджана с христианским миром, Святым Престолом успешно развиваются. В последнее время из нашей страны в Ватикан было совершено много визитов высокого уровня.

В прошлом году в Баку состоялась церемония открытия бакинского офиса "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней". В то же время в Баку планируется строительство второй католической церкви.

Из-за преступной халатности руководства бывшего Советского Союза начиная с 1987 года западные азербайджанцы в Армении подверглись депортации, их села, родные места были опустошены, сожжены, разграблены, мечети и культурное наследие разрушены. Культурное наследие западных азербайджанцев было присвоено, их история фальсифицирована. В частности, была изменена сущность принадлежащей азербайджанцам Голубой мечети в Иреване.

Хотя за эти годы западные азербайджанцы интегрировались в азербайджанское общество, они никогда не забывали край своих предков в Армении, всегда жили с желанием вернуться туда.

У западных азербайджанцев нет никаких территориальных претензий к Армении, они не выступают против суверенитета Армении. Напротив, западные азербайджанцы полностью поддерживают политику Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева по достижению прочного мира с Арменией, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который развивается при поддержке Президента США Дональда Трампа.

Мы приветствуем состоявшуюся 8 августа 2025 года историческую вашингтонскую встречу, Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, Армении и США, парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Мы также полностью поддерживаем прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после вашингтонской встречи, меры по построению доверия между двумя странами, в том числе начало торговых отношений. Одновременно мы ждем скорой реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания".

Уважаемый господин Вэнс,

Все эти достигнутые за последнее время успехи, в том числе благодаря вашей администрации, вселяют в нас веру в то, что западные азербайджанцы после долгих лет тоски вернутся на свои исконные земли в Армении, восстановят разрушенные края, вновь посетят кладбища, реставрируют мечети.

Для этого нам необходима поддержка всего прогрессивного человечества, особенно США.

Мы верим, что ваш визит в регион внесет большой вклад в процесс нормализации отношений между двумя государствами и народами, укрепления торгово-экономических связей, налаживания транспортного сообщения".